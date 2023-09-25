Злий понеділок

Тобто, виявляється за словами міністерки соцполітики, що громадяни занадто сильно розраховують на допомогу держави й з цим потрібно завершувати.

За її словами, є значна кількість одержувачів соцдопомоги, які не хочуть нічого змінювати, вони пристосовуються і знаходяться у зоні комфорту, навіть якщо у них бідне житло і дуже маленька допомога, але стабільна.

Пряма мова міністерки: "Потрібно зламати все, що є сьогодні соціального, і просто з нуля переформатувати новий соціальний договір про соціальну політику в нашій державі".

Не впевнений чи читала міністерка Жолнович Конституцію України, але варто їй нагадати статтю 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Важко стримувати негативні емоції, коли чуєш таке від членкині уряду, яка відповідає за соціальну політику в Україні.

Жолнович вважає, що під час війни українці знаходяться у зоні комфорту, бо вона напевно від цього у дискомфорті, адже їй потрібно працювати, щоб ті українці, які потребують допомоги, її отримували. А за логікою мінстерки, менше буде допомоги, менше буде у неї дискомфорту.

Джерело

Про автора. Віталій Бала, політтехнолог, політичний консультант, директор Агентства моделювання ситуацій

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