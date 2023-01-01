Змалку пережив російську окупацію й влучання снарядів у хату. 1 січня народився Степан Бандера
У неділю, 1 січня 2022 року, виповнюється 114 років з дня народження одного з провідних українських політичних діячів ХХ століття, голови революційного крила Організації Українських Націоналістів Степана Бандери
Про це нагадує історичний часопис WAS.
У себе в ТГ-каналі видання розміщує "першу сторінку автобіографії, яку надрукував Степан Бандера".
З цього документу можна дізнатися про дитинство політика у селі Старий Угринів, що на південь від Калуша. Зокрема, про те як він особисто відчув на собі російське вторгнення на Галичину.
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"Під час Першої світової війни я пережив дитиною-юнаком чотирикратне пересунення воєнних фронтів через рідне село в 1914-1915 і 1917 р., а в 1917 р. важкі двотижневі бої. Через Угринів проходив австрійсько-німецький фронт і наш дім був частинно знищений гарматними стрільнами (снарядами - ред.)", - писав про себе Бандера.
Також він перераховує, хто з близьких та рідних, окрім батьків, справив визначальний вплив на формування його світогляду:
"Мої вуйки (дядьки - ред.):
Павло Глодзінський - один з основників "Маслосоюзу" і "Сільського господаря",
Ярослав Весоловський - посол (депутат - ред.) до Віденського парламенту".
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До таких осіб Степан Бандера також зараховує скульптора Михайла Гаврилка.
Окрім того, майбутній політик в дитинстві багато читав.
"Вдома була велика бібліотека", - наголошує Бандера.
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