Про це нагадує історичний часопис WAS.



У себе в ТГ-каналі видання розміщує "першу сторінку автобіографії, яку надрукував Степан Бандера".

З цього документу можна дізнатися про дитинство політика у селі Старий Угринів, що на південь від Калуша. Зокрема, про те як він особисто відчув на собі російське вторгнення на Галичину.



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"Під час Першої світової війни я пережив дитиною-юнаком чотирикратне пересунення воєнних фронтів через рідне село в 1914-1915 і 1917 р., а в 1917 р. важкі двотижневі бої. Через Угринів проходив австрійсько-німецький фронт і наш дім був частинно знищений гарматними стрільнами (снарядами - ред.)", - писав про себе Бандера.







Також він перераховує, хто з близьких та рідних, окрім батьків, справив визначальний вплив на формування його світогляду:



"Мої вуйки (дядьки - ред.):



Павло Глодзінський - один з основників "Маслосоюзу" і "Сільського господаря",



Ярослав Весоловський - посол (депутат - ред.) до Віденського парламенту".

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До таких осіб Степан Бандера також зараховує скульптора Михайла Гаврилка.



Окрім того, майбутній політик в дитинстві багато читав.

"Вдома була велика бібліотека", - наголошує Бандера.

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