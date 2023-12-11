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Головна Світ Зменшити залежність від РФ: Болгарія та Сербія добудували газогін довжиною 170 км

Зменшити залежність від РФ: Болгарія та Сербія добудували газогін довжиною 170 км

11 грудня, 2023 понедiлок
08:14
Світ газ

Сербія та Болгарія завершили будівництво газопроводу, метою якого є зменшення залежності від російського газу шляхом диверсифікації поставок

Про це інформує Bloomberg.

Зазначається, що трубопровід має довжину 170 км - від сербського міста Ніш до околиць Софії, столиці Болгарії, і має річну потужність 1,8 млрд кубометрів. Це могло б покрити до 60% споживання Сербії.

Нова лінія дасть змогу Сербії отримати доступ до альтернативних постачань газу з Греції чи Азербайджану, а також забезпечить Болгарії доступ до газу із Західної Європи чи Адріатичного моря.

Президент Сербії Александар Вучич, президент Болгарії Румен Радев і президент Азербайджану Ільхам Алієв відвідали церемонію відкриття в Ніші в неділю, 10 грудня.

  • На початку лютого 2023 року президенти Болгарії та Сербії заклали перший камінь на будівництві газогону, що сприятиме зменшенню залежності країн від постачання пального з РФ.
Економіка
Росія
газ
Болгарія
Сербія
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