Зменшити залежність від РФ: Болгарія та Сербія добудували газогін довжиною 170 км

Про це інформує Bloomberg.

Зазначається, що трубопровід має довжину 170 км - від сербського міста Ніш до околиць Софії, столиці Болгарії, і має річну потужність 1,8 млрд кубометрів. Це могло б покрити до 60% споживання Сербії.

Нова лінія дасть змогу Сербії отримати доступ до альтернативних постачань газу з Греції чи Азербайджану, а також забезпечить Болгарії доступ до газу із Західної Європи чи Адріатичного моря.

Президент Сербії Александар Вучич, президент Болгарії Румен Радев і президент Азербайджану Ільхам Алієв відвідали церемонію відкриття в Ніші в неділю, 10 грудня.