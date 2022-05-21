ЗМІ ідентифікували ще одного військового РФ, який причетний до вбивств цивільних у Бучі

Про це йдеться на сторінці видання у facebook.

Видання повідомляє, що до розстрілу беззбройних жителів Бучі під Києвом причетний 37-річний Чингіз Атанаєв, уродженець Магадану, який живе у Пскові. Саме там були розгорнуті 104-й та 234-й полки, які за даними The New York Times, перебували у Бучі.

Журналісти знайшли соцмережі Атантаєва. Повідомляють, що він підписаний на групи, які пов'язані з армією, зброєю та бойовими мистецтвами. Додають, що востаннє Атантаєв відвідував свою сторінку ВКонтакте 12 квітня.

Видання звернулось за коментарем до його дружини, вона відмовилася зв'язатися з ними. Але сказала, що вважає статтю в The New York Times "точно фейковою"

Читайте також: Видання The New York Times оприлюднили відеодокази страт щонайменше дев'ятьох українців у Бучі під час російської окупації.

1 квітня підрозділи Збройних сил України звільнили міста Бучу та Бородянку Київської області.

Станом на 2 травня у Київській області виявили 1202 тіла цивільних громадян, яких вбили російські військові.

13 травня у Києві розпочався суд над першим російським військовим за вбивство цивільного українця.

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