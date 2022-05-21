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Головна війна з Росією ЗМІ ідентифікували ще одного військового РФ, який причетний до вбивств цивільних у Бучі

ЗМІ ідентифікували ще одного військового РФ, який причетний до вбивств цивільних у Бучі

21 травня, 2022 субота
19:47
війна з Росією На фото військовослужбовець РФ, якого встановили ЗМІ

Видання "Важные истории" повідомляє, що встановили особу військового зі статті New York Times про масовий розстріл мешканців Бучі

Про це йдеться на сторінці видання у facebook. 

Видання повідомляє, що до розстрілу беззбройних жителів Бучі під Києвом причетний 37-річний Чингіз Атанаєв, уродженець Магадану, який живе у Пскові. Саме там були розгорнуті 104-й та 234-й полки, які за даними The New York Times, перебували у Бучі.

Журналісти знайшли соцмережі Атантаєва. Повідомляють, що він підписаний на групи, які пов'язані з армією, зброєю та бойовими мистецтвами. Додають, що востаннє Атантаєв відвідував свою сторінку ВКонтакте 12 квітня.

Видання звернулось за коментарем до його дружини, вона відмовилася зв'язатися з ними. Але сказала, що вважає статтю в The New York Times "точно фейковою"

Читайте також: Видання The New York Times оприлюднили відеодокази страт щонайменше дев'ятьох українців у Бучі під час російської окупації.

  • 1 квітня підрозділи Збройних сил України звільнили міста Бучу та Бородянку Київської області.
  • Станом на 2 травня у Київській області виявили 1202 тіла цивільних громадян, яких вбили російські військові.
  • 13 травня у Києві розпочався суд над першим російським військовим за вбивство цивільного українця.

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