ЗМІ ідентифікували ще одного військового РФ, який причетний до вбивств цивільних у Бучі
Видання "Важные истории" повідомляє, що встановили особу військового зі статті New York Times про масовий розстріл мешканців Бучі
Про це йдеться на сторінці видання у facebook.
Видання повідомляє, що до розстрілу беззбройних жителів Бучі під Києвом причетний 37-річний Чингіз Атанаєв, уродженець Магадану, який живе у Пскові. Саме там були розгорнуті 104-й та 234-й полки, які за даними The New York Times, перебували у Бучі.
Журналісти знайшли соцмережі Атантаєва. Повідомляють, що він підписаний на групи, які пов'язані з армією, зброєю та бойовими мистецтвами. Додають, що востаннє Атантаєв відвідував свою сторінку ВКонтакте 12 квітня.
Видання звернулось за коментарем до його дружини, вона відмовилася зв'язатися з ними. Але сказала, що вважає статтю в The New York Times "точно фейковою"
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