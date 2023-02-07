"Змінюємо підходи до роботи": Малюк назвав першочергові завдання СБУ

Про це Василь Малюк заявив під час виступу у Верховній Раді, яка ухвалила рішення про призначення його на посаду голови Служби безпеки України.

Зокрема Малюк зазначив, що усвідомлює рівень загроз, які постали перед державою під час повномасштабної війни, та власну відповідальність на посаді очільника спецслужби.

"Перше і найголовніше – виконуємо доручення Президента і змінюємо підходи до роботи. Не просто стримуємо ворога, а діємо на випередження. Будуємо нову і сучасну модель державної безпеки – з урахуванням досвіду війни", – підкреслив він.

Також серед першочергових завдань СБУ він назвав очищення Служби, боротьбу з колаборантами, поплічниками ворога та зрадниками всіх рівнів.

"Це вимагає від спецслужби комплексного підходу – коли кожен напрям діяльності розвивається однаково якісно і рівномірно", - наголосив Малюк.

Окрім цього, він також поінформував, що зроблено за цими напрямами за останні пів року. Зокрема, йдеться про переформатування контррозвідки та військової контррозвідки, надскладні завдання, які виконують бійці Центру спецоперацій "А", результати роботи слідчих і кіберфахівців.

"Не можу сьогодні розкрити деталі усіх серйозних спецоперацій, де задіяні наші бійці, але вони присутні у найгарячіших точках війни. За неповний рік шість із них нагороджені званням Герой України. Четверо, на жаль, посмертно… Маємо понад 500 державних нагород. Більшість із них – ордени "За мужність" і Богдана Хмельницького. Ці люди виконують надскладні і надважливі завдання", – наголосив очільник СБУ.