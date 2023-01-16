Зміцнення української ППО: Зеленський вдруге цього року поговорив з прем'єром Нідерландів
У понеділок, 16 січня, президент України Володимир Зеленський вдруге за цей рік поговорив з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та подякував за співпрацю у зміцненні української ППО
Про це глава держави написав у телеграмі.
Він також зазначив, що обговорив з колегою можливі сценарії розвитку подій на фронті.
"Уже вдруге з початку року розмовляю з Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Вдячний йому за готовність і надалі працювати над зміцненням української ППО. Крім того, говорили про можливі сценарії розвитку подій на фронті та наші спільні заходи на найближчий час", - пише Зеленський.
- Володимир Зеленський 3 січня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і розповів про ризик ескалації на фронті.
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