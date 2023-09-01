Змушувала школярів співати гімн РФ: СБУ оголосила підозру очільниці "міносвіти" в окупованому Мелітополі
Служба безпеки повідомила про підозру очільниці "міністерства освіти Запорізької області", яка наказала переписати освітню програму з історії та знищити всі українські підручники у школах тимчасово окупованого Мелітополя
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що підозру отримала колаборантка Олена Шапурова - очільниця окупаційного "міністерства освіти Запорізької області" у тимчасово захопленому Мелітополі.
Шапурова, за словами СБУ, добровільно пішла на співпрацю з росіянами одразу після захоплення Мелітополя. Тоді вона очолювала один з міських коледжів і однією з перших підтримала окупантів. За це росіяни призначили її до складу місцевої окупаційної адміністрації РФ, де вона очолила "освітню" сферу.
За даними правоохоронців, жінка розпорядилась знищити українські підручники та повністю "переписати" освітню програму з історії України на користь російських окупантів.
Крім того, Шапурова змушує вчителів разом зі школярами співати гімн Росії під час уроків, а також у ході відзначення "пам’ятних" дат РФ.
"За тотальну русифікацію українських шкіл в тимчасово окупованій частині Запоріжжя колаборантка отримала у Кремлі "орден дружби" від Путіна", - йдеться у повідомленні.
Слідчі Служби безпеки повідомили Шапуровій про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Оскільки вона перебуває на тимчасово окупованій території, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- СБУ зібрала доказову базу на голову центрвиборчкому РФ Еллу Памфілову, яка організовує так звані вибори на тимчасово окупованих територіях України.
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