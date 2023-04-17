"Знає вузьке коло осіб": Данілов прокоментував витік даних про контрнаступ ЗСУ
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що інформацію про майбутній контрнаступ ЗСУ має лише вузьке коло осіб в Україні
Про це Данілов розповів у інтерв'ю ТСН.
За його словами, інформацію про контрнаступ має лише вузьке коло осіб у військовому та політичному керівництві України.
"Коли будуть відбуватися ті чи інші військові дії на фронті – про це знає наша сторона, наша сторона ухвалює рішення, наші військові на чолі з Головнокомандувачем ухвалюють остаточне рішення та остаточний варіант наших дій в тій чи іншій ситуації. І коли хтось вважає, що він знає дату, знає напрямки, знає набагато більше, ніж вузьке коло осіб, які беруть у цьому участь", - сказав Данілов.
Він додав, що наразі казати про те, коли розпочнеться контрнаступ взагалі неможливо.
"Рішення буде ухвалено тоді, коли воно має бути ухвалено. Сьогодні ніхто не може сказати, чи це буде завтра, післязавтра, через тиждень. Інші дати називають. Це рішення буде державницьке, виважене і буде ухвалене, відповідно до законів нашої держави", - запевнив Данілов.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
- Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- Вже 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗСУ насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
- 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом злитих секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord. CNN же повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
- Підозрюваному у розкритті секретних документів Пентагону військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі офіційно висунули звинувачення. Чоловік постав перед федеральним суддею у місті Бостон у кайданках і тюремній робі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.43
Купівля 37.43Продаж 38.25
-
EUR
Купівля 40.74Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе