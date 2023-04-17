Про це Данілов розповів у інтерв'ю ТСН.

За його словами, інформацію про контрнаступ має лише вузьке коло осіб у військовому та політичному керівництві України.

"Коли будуть відбуватися ті чи інші військові дії на фронті – про це знає наша сторона, наша сторона ухвалює рішення, наші військові на чолі з Головнокомандувачем ухвалюють остаточне рішення та остаточний варіант наших дій в тій чи іншій ситуації. І коли хтось вважає, що він знає дату, знає напрямки, знає набагато більше, ніж вузьке коло осіб, які беруть у цьому участь", - сказав Данілов.

Він додав, що наразі казати про те, коли розпочнеться контрнаступ взагалі неможливо.

"Рішення буде ухвалено тоді, коли воно має бути ухвалено. Сьогодні ніхто не може сказати, чи це буде завтра, післязавтра, через тиждень. Інші дати називають. Це рішення буде державницьке, виважене і буде ухвалене, відповідно до законів нашої держави", - запевнив Данілов.