"Знахабніли геть?!" Путін невдоволений, що українські дрони на передовій "літають, як мухи над головою"
У неділю, 10 грудня 2023 року, телевізійний пропагандист з преспулу Кремля Павло Зарубін показав кадри зі своєї нової програми, в якій російський диктатор Володимир Путін спілкується з солдатами-окупантами під час нагородження їх зіркою "героя Росії"
10-хвилинна відеодобірка вийшла на ТГ-каналі Зарубіна.
У ній міститься кілька заяв Путіна.
Насамперед правитель РФ стверджує, що Україна, як він вважає, "не має майбутнього".
"Коли немає власної бази, немає власної ідеології, ні промисловості, ні грошей - нічого немає власного. Тоді немає майбутнього", - зазначив Путін.
При цьому Росія, на його думку, все це має і оборонна промисловість Росії "набирає обертів", почала виробляти більше. А в бойових діях проти Сил оборони України, додав Володимир Путін, його війська начебто діють "все грамотніше і грамотніше".
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Також він вкотре наголосив, що на території України загарбники нібито захищають Росію в її "історичних територіях".
"Ніколи нічого подібного ми не робимо, якби не почали знищувати Росію на наших історичних територіях, виганяти людей звідти, оголосили росіян некорінною нацією в Україні. Зовсім збожеволіли? Зовсім - як би сказати простіше, по-народному - знахабніли геть?!", - сказав Путін.
Потім він став говорити про ситуацію на передовій.
"Я знаю, що там непросто. Життя на фронті, коли ці (БПЛА/, - ред.) літають, як мухи над головою. Це все набагато складніше і прозаїчніше, ніж келих шампанського під час нагородження зірками "героїв РФ" у кремлівських палацових павільйонах", - сказав диктатор.
- Як нагородження, так і ці його заяви мали місце 8 грудня у Георгіївській залі Великого кремлівського палацу. Тоді ж ним було офіційно оголошено намір балотуватися на чергових "виборах" президента РФ.
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