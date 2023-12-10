"Знахабніли геть?!" Путін невдоволений, що українські дрони на передовій "літають, як мухи над головою"

10-хвилинна відеодобірка вийшла на ТГ-каналі Зарубіна.

У ній міститься кілька заяв Путіна.

Насамперед правитель РФ стверджує, що Україна, як він вважає, "не має майбутнього".

"Коли немає власної бази, немає власної ідеології, ні промисловості, ні грошей - нічого немає власного. Тоді немає майбутнього", - зазначив Путін.

При цьому Росія, на його думку, все це має і оборонна промисловість Росії "набирає обертів", почала виробляти більше. А в бойових діях проти Сил оборони України, додав Володимир Путін, його війська начебто діють "все грамотніше і грамотніше".

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Також він вкотре наголосив, що на території України загарбники нібито захищають Росію в її "історичних територіях".

"Ніколи нічого подібного ми не робимо, якби не почали знищувати Росію на наших історичних територіях, виганяти людей звідти, оголосили росіян некорінною нацією в Україні. Зовсім збожеволіли? Зовсім - як би сказати простіше, по-народному - знахабніли геть?!", - сказав Путін.

Потім він став говорити про ситуацію на передовій.

"Я знаю, що там непросто. Життя на фронті, коли ці (БПЛА/, - ред.) літають, як мухи над головою. Це все набагато складніше і прозаїчніше, ніж келих шампанського під час нагородження зірками "героїв РФ" у кремлівських палацових павільйонах", - сказав диктатор.