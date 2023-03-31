"США пліч-о-пліч з Україною у питанні захисту її суверенітету та територіальної цілісності".

Зважаючи, що йшлось про українську контррозвідку і взаємодію з союзниками щодо протидії розвідці та кібератакам ворога, — це важливий момент. Тобто, США як найпотужніший союзник підтримує не тільки пряму роботу ЗСУ, але і нашу контррозвідку, і (це чи не найважливіше) акції СБУ в глибокому і ближчому тилу ворога.

Для майбутньої перемоги та позиції України в переговорах це один з принципових моментів: що акції СБУ підтримані союзниками як належні, а не будуть подані потім на переговорах як "обурлива ініціатива однієї зі сторін конфлікту" та привід щось виторгувати для Росії. Посол, фактично, ще раз акцентувала заяву США, що ті "не бачать жодних доказів неприпустимих порушень у використанні Україною військової допомоги" (чит. "мочіть їх хоч в Кремлі, ліквідуйте офіцерів, підривайте літаки й мости – ми підтримуємо").

Є ще момент ініціативи Малюка в переведенні й СБУ на стандарти НАТО. Якщо посол офіційно продемонструвала підтримку – це означає, що реформа реально йде і вона реально відповідає стандартам НАТО

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Крім того, є ще момент ініціативи Малюка в переведенні й СБУ на стандарти НАТО. Якщо посол офіційно продемонструвала підтримку – це означає, що реформа реально йде і вона реально відповідає стандартам НАТО (наскільки США як союзник і партнер в реалізації контррозвідувальних заходів має доступ і може судити про стан справ).

І ще важливе: зустріч посла з головою спецслужби все ж достатньо нетипова річ в дипломатії. Але не тоді, як спецслужби обох країн ведуть роботу щодо одних і тих самих персоналій. Фактично, ця зустріч – демонстрація схвалення США хвилі обшуків і масштабних розслідувань щодо Коломойського, Жеваго та інших олігархів. Так би мовити, вердикт "США визнає законність". Котрий унеможливлює будь-які спроби когось з фігурантів розслідувань апелювати на міжнародному рівні до "недопустимості", "незаконності", "утисків" чи ще чогось.

Так що ситуація дійсно нетипова з особистою зустріччю голови спецслужби та посла, але однозначно на користь Україні й майбутній перемозі.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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