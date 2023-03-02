Бункерний дід знову розповідав про "вєлічіє рассеи", нові технології для "пабєди" та інші казки. Але, здається, навіть сам не дуже в них вірить. Бо за рік повномасштабної війни ціла низка російських міфів розбилася, як мрії росіян провести парад на Хрещатику.

Головний міф, який викликає лиш іронічну посмішку, це, звісно, "друга армія світу". Але є ще кілька цікавих.

Серед них: міф, що "російські хакери — ледь не кращі у світі": і в американські вибори можуть втрутитись, і "фсбшними пранками" президентів розвести. Однак виявилось, що в "кіберспецоперації" проти України все йде аж ніяк не за планом.

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Більш того — ми вміємо контратакувати. Маленький приклад: саме під час виступу маразматичного диктатора українські хакери завалили сайт ВДТРК, який володіє головними пропагандистськими ресурсами. Символічно.

Ми вміємо контратакувати. Маленький приклад: саме під час виступу маразматичного диктатора українські хакери завалили сайт ВДТРК, який володіє головними пропагандистськими ресурсами. Символічно

Цей рік показав – у кібервійні росіяни програють. І це при тому, що, за оцінками спеціалістів, сьогодні всю свою увагу кремлівські хакери зосередили на нашій державі.

Днями кібердепартамент СБУ видав цікаві цифри. Тільки за півтора місяця нового року спецслужба відбила понад 550 хакерських атак РФ (це приблизно 12 в день). Основні цілі — логістика і транспорт, військові та енергетичні об’єкти, різноманітні держреєстри. Причому ми, як звичайні громадяни, цього тиску навіть не помічаємо. Бо, як правило, такі атаки відбиваються ще на початкових етапах.

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Сам нещодавно поспілкувався із фахівцями-айтішниками: кажуть, Захід реально вчиться в нашої кіберармії. І дуже радіє, що Україна для всього світу стала кіберщитом від РФ. Бо навіть країни НАТО не мають досвіду нейтралізації загроз такого рівня, тож тепер змушені швидко змінювати свої протоколи протидії.

Захід реально вчиться в нашої кіберармії. І дуже радіє, що Україна для всього світу стала кіберщитом від РФ. Бо навіть країни НАТО не мають досвіду нейтралізації загроз такого рівня, тож тепер змушені швидко змінювати свої протоколи протидії

Тим більше Захід не очікував, що, виявляється, можна поєднати ресурси СБУ з ІТ-волонтерами й створити справжню масову "кіберармію". Де навіть домогосподарка може завантажити собі програму на телефон і DDosити російські сайти.

Тож, думаю, реальну історію кібервійни напишуть вже після її закінчення. Точніше знімуть голлівудський блокбастер чи зроблять комп’ютерну гру за мотивами. Впевнений, що українці пройдуть в ній всі рівні. Фінальний рівень – "Карлик в бункері" – ще попереду.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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