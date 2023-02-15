Тепер вже офіційно: у мордорі впало споживання практично всього, орки навіть стали менше їсти. Зростає тільки алкогольна індустрія. Як говорила Катерина II, "пʼяним народом простіше управляти".

Росіяни завжди пили "в міру". Міра — староросійська одиниця обʼєму, рівна 26,24 літра. Рівно стільки пересічний прихильник фюрера випиває в спиртовому еквіваленті протягом року.

За даними ВОЗ, "велікорусскій" випиває в середньому 16 літрів в еквіваленті "чистогану".

За неофіційними даними, щонайменше 40% бухлішка у мордорі купується в чорну, це ще 10 літрів плюс. Сумарно, дійсно можна сказати, що русня "пйот в мєру", а країна абсолютний чемпіон світу з алкоголізму.

За неофіційними даними, щонайменше 40% бухлішка у мордорі купується в чорну, це ще 10 літрів плюс. Сумарно, дійсно можна сказати, що русня "пйот в мєру", а країна абсолютний чемпіон світу з алкоголізму

1990 до 2021 року смертність у внаслідок зловживання алкоголем зросла на 40%.

Алкоголіки — наступний після зеків резерв для поповнення гарматного мʼяса. Путін це вже власне анонсував на зустрічі з рядженими "матерями загиблих".

Згідно з офіційною статистикою, за статтею «випадкове отруєння алкоголем» щороку віддає Богу душу 50 тис. росіян. Організація "Твереза Росія" стверджує, що насправді від алкоголізму та наркоманії щорічно помирає 1 млн росіян. За версією бункерного, краще б вони гинули на фронті.

Алкоголіки — наступний після зеків резерв для поповнення гарматного мʼяса. Путін це вже власне анонсував на зустрічі з рядженими "матерями загиблих"

Близько 6 млн росіян — алкоголіки. Це більше, ніж населення Данії.

У Мордорі зловживання алкоголем є причиною 25% смертей серед чоловіків та 7% серед жінок. Алкоголь також призводить до хвороб печінки, вірусного гепатиту, діабету та серцево-судинних захворювань.

Витрати на лікування хвороб, пов'язаних з алкоголем, оцінювалися в понад 1,5 трлн руб (приблизно $20 млрд).

Кремль міг би закрутити гайки алкогольної індустрії, але відбувається з точністю до навпаки. Ситуація в країні настільки погана, що кремль незабаром безплатно видаватиме телевізори та алкоголь своїм холопам, відстежуючи, аби ті в повному обʼємі споживали соловйових та скабєєвих, запиваючи їх водкою.

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Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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