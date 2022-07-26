Знаменита фотографиня Енні Лейбовіц зняла подружжя Зеленських для Vogue

Сьогодні, 26 липня, журнал Vogue опублікував знімки Лейбовіц і статтю з назвою "Портрет хоробрості: перша леді України Олена Зеленська".

"У міру того, як війна в Україні вступає в нову критичну фазу, перша леді країни Олена Зеленська стала ключовим гравцем – передовим дипломатом та обличчям, яке символізує емоційні збитки своєї нації", – описує головну героїню Vogue.

Олена Зеленська попозувала не лише у кулуарах Офісу президента, але й на тлі зруйнованого літака "Мрія".

Подружжя розповіло виданню, як війна вплинула на їхню родину. Перша леді зізналася, що розлука із дітьми дуже позначилася на її чоловікові.

"Йому набагато складніше. Він страждає. І діти страждають, бо не можуть його бачити", – сказала Олена Зеленська.

"Як і будь-який звичайний чоловік, я сильно переживаю за них, за їхню безпеку. Я не хочу наражати їх на небезпеку… Це зовсім не романтика. Це жахіття, те, що відбувається тут в Києві та по всій країні… Але я дуже сумую за ними. Так хочу обійняти їх", – сказав президент про дітей.

Володимир Зеленський також сказав, що пишається своєю дружиною.

"Вона дуже сильна. Вона, напевно, сильніша, ніж я думав… Звісно, вона моє кохання. Але вона ще й мій найкращий друг… А також щира патріотка і прекрасна мати", – сказав президент.

Нагадаємо, нещодавно перша леді України Олена Зеленська зустрілась з президентом США Джозефом Байденом та його дружиною Джилл Байден. Президент Володимир Зеленський сказав, що пропозиція сенаторів США визнати геноцидом дії Росії в Україні є також і заслугою його дружини Олени Зеленської

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