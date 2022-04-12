"Зневажаючи людське життя та гідність, Кремль відновив віру людей, що є права людини", - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у вівторок, 12 квітня, що глобальне зневажання правами людини яскраво виявилося "у жорстокій війні російського уряду проти України"
Про це заявив Держсекретар США під час оприлюднення Звітів про практику прав людини за 2021 рік, - повідомляє CNN.
"Це особливо актуально протягом останніх тижнів, коли російські війська відкинули з міст, які вони окупували чи оточили, і з'явилися докази широкого розповсюдження звірств", – сказав Блінкен.
Держсекретар США вказав на те, "що залишає після себе ця навала". "Тіла зі зв'язаними руками на вулицях. Театри, вокзали, багатоквартирні будинки зруйновані, з цивільними всередині. Ми чуємо це в свідченнях зґвалтованих жінок і дівчат, а також мирних жителів, які голодують і замерзають. У відповідь люди та уряди в кожному регіоні висловлюють свій осуд і закликають притягнути винних до відповідальності", – сказав держсекретар.
Але, на думку Блінкена, "зневажаючи людське життя та гідність, Кремль відновив віру людей у всьому світі, що є права людини, якими кожен усюди має користуватися, і підкреслив, чому ці права варто захищати".
- Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у розмові із президентом Зеленським, що "не можна допустити, щоб варварська затія Путіна увінчалась успіхом".
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