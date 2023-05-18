Знищення європейської спільноти - це неприхована мета Путіна, - Княжицький

Про це він сказав під час міжнародного європейського форуму "Європа з поглядом у майбутнє", який транслював телеканал "Еспресо".

"Несправедливо, коли ми говоримо про Європу, а залишаємо кордон перед Україною. Брамою Європи є Україна. Протягом багатьох століть саме Україна є полем битви, де вирішується доля Європи. Перші жертви в цьому столітті за європейську єдність були теж в Україні - це Герої Небесної Сотні. На полях боротьби за майбутнє Європи зараз гинуть найкращі українці. Багато молодих людей, які загинули в російсько-українській війні мали б творити історію Європи. Українці воюють за збереження України та Європи", - підкреслив Княжицький.

Народний депутат також додав, що знищення європейської спільноти - це неприхована мета Путіна. Так само й ліквідація НАТО, як оборонного Альянсу демократичних держав Європи й Північної Америки.

"Ультиматум, який в грудні 2021 року Кремль направив до США й Альянсу, є прямим підтвердженням цього. Героїчний спротив ЗСУ та українського народу зламав плани Росії. Ми не маємо права зупинятися на досягнутому, бо агресор чекає нашого сповільнення. Ми бачимо майбутнє за Україною, Європою й спільнотою демократичних країн, а не за авторитарними режимами", - наголосив Княжицький.