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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Знищено майже 30 росіян, 3 танки і 4 БМП: під Маріуполем ЗСУ пішли в контратаку

Знищено майже 30 росіян, 3 танки і 4 БМП: під Маріуполем ЗСУ пішли в контратаку

6 березня, 2022 неділя
15:24
війна з Росією ЗСУ

На Маріупольському напрямку ЗСУ здійснили контратаку

Про це повідомив штаб ООС у Facebook.

"Знищили 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигра та близько тридцяти російських окупантів. Двоє загарбників потрапили в полон", - йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що двоє танкістів, один з яких російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися.

"Інші ж екіпажі, що знаходилися в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди. Українські оборонці Маріуполя продовжують героїчно та мужньо стримують навалу агресора", - зазначили у штабі ООС.

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Маріуполь
ЗСУ
ООС
вторгнення в Україну
контратака
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