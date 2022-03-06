Знищено майже 30 росіян, 3 танки і 4 БМП: під Маріуполем ЗСУ пішли в контратаку

Про це повідомив штаб ООС у Facebook.



"Знищили 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигра та близько тридцяти російських окупантів. Двоє загарбників потрапили в полон", - йдеться у повідомленні.



Там уточнили, що двоє танкістів, один з яких російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися.



"Інші ж екіпажі, що знаходилися в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди. Українські оборонці Маріуполя продовжують героїчно та мужньо стримують навалу агресора", - зазначили у штабі ООС.

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