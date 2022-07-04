Знищуємо наступальний потенціал ворога на Слов'янському напрямку, - боєць "Легіону Свободи" Андрійко
Боєць "Легіону Свободи" Руслан Андрійко розповів, що Росія намагається захопити Донбас і створити умови для переговорів
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Тримаємо фронт на підступах до Слов‘янська. Докладаємо зусиль, щоб знекровити противника, знищити броньовану техніку, артилерію та знищити наступальний потенціал ворога на підступах до Барвінкового і Слов‘янська. Відбуваються ворожі танкові атаки, які ЗСУ ефективно знищують. Зростає активність ДРГ противника", -.підкреслив Андрійко.
Також боєць "Легіону Свободи" додав, що російська армія обстрілює позиції ЗСУ із забороненої зброї.
"Рівняють з землею мирні міста. Прифронтові міста, де живуть люди. Ворог намагається залякати місцевих і подолати волю до спротиву української нації. Ситуація напружена", - підсумував Андрійко.
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