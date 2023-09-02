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Знята з виборів кандидатка до польського Сенату вибачилась перед Путіним за те, що назвала його військовим злочинцем

2 вересня, 2023 субота
19:59
Світ Малгожата Зих

Кандидатку від опозиційної Польської селянської партії (PSL) Малгожату Зих зняли з виборчих перегонів, бо вона попросила вибачення у президента РФ Володимира Путіна за те, що назвала його воєнним злочинцем

Про це передає радіо RMF24.

"Я прошу вибачення перед президентом Росії Володимиром Путіним за те, що назвала його військовим злочинцем. Вирок Міжнародного кримінального суду не винесено. Ви не можете засуджувати іншу людину, це може зробити лише Бог", - скзаала Малгожата Зих.

На майбутніх виборах Зих мала бути кандидатом у сенат від Польської селянської партії, рекомендованою PSL в окрузі міста Стальова Воля на Підкарпатті, але у п'ятницю, 1 вересня 2023 року, Селянська партія відмовилася її підтримувати.

Після цього, вже у суботу, 2 вересня, Зих публічно вибачилася перед Путіним.

Якою була позиція Зих

15 жовтня в Польщі мають відбутись вибори одночасно до нижньої (Сейм) та верхньої (Сенат) палат парламенту.

У вівторок, 29 серпня, голову Польської селянської партії Владислава Косіняка-Камиша під час кампусу "Польща майбутнього" в Ольштині запитали, "чому люди, які навіть сьогодні не можуть назвати Путіна злочинцем, є у списках демократичної опозиції".

Косіняк-Камиш відповів, що "Зих не була б кандидатом", якби не зробила чіткої заяви про своє засудження Володимира Путіна і того, що він робить в Україні.

Після цього Зих оприлюднила заяву, в якій назвала президента Росії Володимира Путіна "воєнним злочинцем". У заяві Зих написала, що однозначно засуджує "жорстоку агресію Росії проти України".

"Злочини, вчинені росіянами, роблять Володимира Путіна, відповідальним за цю агресію, військовим злочинцем. Усі злочини, скоєні під час цієї війни, мають бути розкриті, а їхні автори покарані", - наголосила вона.

Зих наголосила, що вона приймає програму та цінності, якими керується PSL: стояння на боці принципів демократичної правової держави, свободи та поваги до людської гідності, які порушуються у війні, спричиненій Росією.

Однак, Селянська партія оцінила подібні слова Зих про Путіна як нещирі й такі, що були висловлені з міркувань політичної кон'юнктури.

У п’ятницю, 1 вересня, речник PSL Мілош Мотика оголосив, що Малгожата Зих, за одностайним рішенням підписантів сенатського пакту, втратила свою рекомендацію на сенатських виборах і не буде кандидатом від жодної з партій.

Росія
Польща
вибори
Володимир Путін
Гаазький трибунал
Кримінал
воєнні злочини Росії
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