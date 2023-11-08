Золотодобувний, нафтовий та стратегічний сектори РФ: Британія запровадила санкції проти 29 осіб та організацій

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Під санкції, зокрема, потрапили два найбільші російські виробники золота - Nord Gold PLC і Highland Gold Mining Limited - та олігархи, що з ними пов'язані: Владислав Свіблов і Костянтин Струков, золототрейдер Paloma Precious DMCC і ключова фігура, що стоїть за цією мережею, Говард Джон Бейкер.

"Велика Британія також вжила заходів, щоб зруйнувати мережу таємних закупівель, яку Росія використовувала для придбання критично важливих західних технологій, запровадивши санкції проти ТОВ "ТК "Флай Бридж", компанії, яка закуповувала товари подвійного призначення для російських виробників електроніки "НПП "Исток" і "Экитех". Також під санкції з цієї таємної мережі потрапили Максим Єрмаков, засновник ТОВ "ТК Флай Бридж", та вісім членів правління НПП "Исток", - йдеться в повідомлені.

Санкції ввели проти мережі, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, яка несе відповідальність за переказ понад 300 млн доларів доходів від золота в Росію, та компанії Paramount Energy & Commodities DMCC, непрозорі структури якої РФ використовувала для пом’якшення впливу санкцій, пов’язаних із нафтовим сектором.

"Сьогоднішні санкції вдарять по тих, хто потурає Путіну, допомагаючи йому зменшити вплив наших санкцій на російське золото і нафту - два критично важливих джерела доходів для російської військової машини. Викорінюючи і перекриваючи ці шляхи обходу, ми продовжуватимемо обмежувати Путіна і гарантуватимемо, що його хиткі воєнні зусилля в Україні закінчаться невдачею", - наголосив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.