Зосередилися на відновленні зруйнованого Росією: Зеленський зустрівся з делегацією Світового банку
Володимир Зеленський у п'ятницю, 24 березня, зустрівся з делегацією Світового банку на чолі з віцепрезиденткою у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б’єрде
Про подробиці зустрічі Зеленський згадав у своєму вечірньому зверненні.
"Зустрівся сьогодні з делегацією Світового банку. Жодного дня не втрачаємо для міжнародних контактів, на всіх рівнях працюємо. Обговорили чинні програми підтримки для України, перспективні нові. Звичайно, зосередилися на відновленні – на всьому тому, що потрібно зробити в багатьох українських містах і селах, які зазнали терористичних ударів окупанта", – сказав він, уточнивши, що йшлося, зокрема, про житлові будинки та соціальну інфраструктуру.
Як додали в Офісі президента, Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією Світового банку подякував за безпрецедентну підтримку, яку ця інституція надає Україні в часи повномасштабного російського вторгнення.
"Ми вдячні за ту кількість програм, які Світовий банк реалізує в Україні, особливо після початку повномасштабної війни. Ми дякуємо за вашу готовність приходити на допомогу навіть в умовах воєнних викликів", – сказав Володимир Зеленський.
Окрему увагу на перемовинах приділили забезпеченню фінансування донорами за координації Світового банку проєктів з відновлення України. Йшлося насамперед пор відновлення у сферах транспортної інфраструктури, електроенергетики й охорони здоров’я, а також освіти.
Окрім того, Зеленський окремо відзначив важливість реалізації програм зі страхування бізнесу в Україні, що є особливо актуальним у контексті створення робочих місць.
- Сьогодні, 24 березня, Володимир Зеленський узяв участь у церемонії випуску офіцерів у Київському інституті Національної гвардії
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