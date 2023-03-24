Про подробиці зустрічі Зеленський згадав у своєму вечірньому зверненні.

"Зустрівся сьогодні з делегацією Світового банку. Жодного дня не втрачаємо для міжнародних контактів, на всіх рівнях працюємо. Обговорили чинні програми підтримки для України, перспективні нові. Звичайно, зосередилися на відновленні – на всьому тому, що потрібно зробити в багатьох українських містах і селах, які зазнали терористичних ударів окупанта", – сказав він, уточнивши, що йшлося, зокрема, про житлові будинки та соціальну інфраструктуру.

Як додали в Офісі президента, Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією Світового банку подякував за безпрецедентну підтримку, яку ця інституція надає Україні в часи повномасштабного російського вторгнення.

"Ми вдячні за ту кількість програм, які Світовий банк реалізує в Україні, особливо після початку повномасштабної війни. Ми дякуємо за вашу готовність приходити на допомогу навіть в умовах воєнних викликів", – сказав Володимир Зеленський.

Окрему увагу на перемовинах приділили забезпеченню фінансування донорами за координації Світового банку проєктів з відновлення України. Йшлося насамперед пор відновлення у сферах транспортної інфраструктури, електроенергетики й охорони здоров’я, а також освіти.

Окрім того, Зеленський окремо відзначив важливість реалізації програм зі страхування бізнесу в Україні, що є особливо актуальним у контексті створення робочих місць.