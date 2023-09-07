"Зрада за 10 тис. рублів": депутатка райради розповіла, скільки платять окупанти на псевдовиборах у Запорізькій області
Журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва розповіла, що за роботу на псевдовиборах, у так званих виборчих комісіях в Запорізькій області, окупанти платять 10 тис. рублів
Про це вона заявила в етері телеканалу "Еспресо".
"Люди, які добровільно пішли, які працюють у виборчих комісіях, це безумовно колаборанти і зрадники. Можна тільки про їхню провину говорити, якщо побачити як саме відбувається у них так званий виборчий процес. Ці люди ходять з урнами, разом з озброєними російськими автоматниками. Вони ходять по квартирах, по будівлях, і змушують людей під дулами автоматів за щось голосувати", - розповіла Сисоєва.
Зрадники є також серед списків тих людей, які назвали себе кандидатами, їхні імена вже відомі.
"Окрім тих, хто вирішив побудувати кар'єру в окупаційній владі, там є ще й військові злочинці. Нам повідомляють з окупованих територій, що вони впізнають людей, які проживали на тих територіях, але пішли ще з 2014 року воювати за Росію. І фактично, це є військові злочинці, бо вони вбивали українських військових, українських людей, а тепер вони оголосили себе кандидатами", - каже депутатка.
6 вересня міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі "Радіо Свобода" повідомив, що близько 3 тисяч людей допомагають окупантам у підготовці "виборів" на Запоріжжі. Здебільшого так звані "агітатори, спостерігачі та учасники виборчого процесу" були привезені з континентальної частини Росії. Адже місцеве населення відмовилося брати у цьому участь.
"Якщо ми проаналізуємо всіх тих, хто є місцевими, то це люди, багатьох із яких ми не знали до повної окупації нашого міста, або це ті люди, які були під карним переслідуванням наших українських правоохоронних структур до 24 лютого 2022 року", – підсумував Федоров.
- 7 вересня у Запоріжжі правоохоронці затримали містянина, який у соцмережах закликав допомагати російським окупантам та підняти прапор РФ на історичному острові Хортиця.
- Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів про ситуацію в російській армії на тимчасово окупованої території Запорізької області
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