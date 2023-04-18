Зранку ворог тричі обстріляв прикордоння Сумщини і Чернігівщини
У вівторок з 09:30 до 10:40 російські війська гатили тричі по мирних населених пунктах Сумської та Чернігівської областей з різних видів озброєння
Про це інформує ОК "Південь".
Уранці 18 квітня о 09:30 рашисти відкрили вогонь по селі Кореньок Шосткинського району Сумської області.
За десять хвилин обстрілів зафіксовано 5 приходів.
Військові припускають, що ворог гатив з міномета калібру 120 мм.
Також з 10:30 до 10:40 зафіксовано шість приходів, ймовірно з міномета калібру 82 мм, поблизу села Бояро-Лежачі Конотопського району Сумської області.
Близько 10:30 у район села Тимоновичі Новгород-Сіверського району Чернігівської області зафіксовано прихід, ймовірно, російської авіабомби КАБ випущеною з літака "СУ-35" противника.
Серед мирного населення ніхто не постраждав.
Про пошкодження інфраструктури інформація не надходила.
- Удень 14 квітня російська окупаційна армія поцілила керованими авіабомбами по підприємству на прикордонні Чернігівської області. Є поранений.
- У ніч з 15 на 16 квітня російські терористи завдали авіаударів по Чернігівській та Сумській областях.
- Упродовж дня 17 квітня російські війська двічі обстріляли прикордоння Сумщини. Також зафіксовано удари по Чернігівщині.
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