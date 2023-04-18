Зранку ворог тричі обстріляв прикордоння Сумщини і Чернігівщини

Про це інформує ОК "Південь".

Уранці 18 квітня о 09:30 рашисти відкрили вогонь по селі Кореньок Шосткинського району Сумської області.

За десять хвилин обстрілів зафіксовано 5 приходів.

Військові припускають, що ворог гатив з міномета калібру 120 мм.

Також з 10:30 до 10:40 зафіксовано шість приходів, ймовірно з міномета калібру 82 мм, поблизу села Бояро-Лежачі Конотопського району Сумської області.

Близько 10:30 у район села Тимоновичі Новгород-Сіверського району Чернігівської області зафіксовано прихід, ймовірно, російської авіабомби КАБ випущеною з літака "СУ-35" противника.

Серед мирного населення ніхто не постраждав.

Про пошкодження інфраструктури інформація не надходила.