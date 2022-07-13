"Зробив крок доброї волі": українські військові ліквідували командира гелікоптерного полку РФ підполковника Пахольського
ЗСУ ліквідували заступника командира 39 гелікоптерного полку Росії підполковника Віктора Пахольського
Про це у телеграм повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.
"Заступник командира 39 гелікоптерного полку підполковник Пахольський Віктор зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - написав він.
- Раніше Збройні сили України знищили російського полковника Олексія Горобця, командира 20-ї мотострілецької дивізії (Волгоград) у складі 8-ї армії РФ.
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