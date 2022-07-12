ЗСУ ліквідували командира російської дивізії полковника Горобця

Про це повідомило волгоградське видання Блокнот.

Журналісти поспілкувалися з вдовою окупанта. Вона повідомила, що для ідентифікації особи вбитого "довелося робити тест ДНК".

Найімовірніше, полковник загинув після успішного обстрілу ЗСУ казарм росгвардії у Херсоні.

12 липня з'явилося повідомлення, що російські офіцери не бажають їхати на війну в Україну, а генерали терміново переводять родичів на "безпечнішу" службу в Сирії.

ЗСУ ліквідували на Херсонщині російського генерала з Севастополя та ще декількох вищих офіцерів

Мешканців невизнаного Придністров'я вербують у російську армію.

Адвокат Полозов в ефірі Еспресо заявив, що загальна мобілізація в Росії малоймовірна. Росіяни не підуть помирати в окопи за Путіна.

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