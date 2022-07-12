ЗСУ ліквідували командира російської дивізії полковника Горобця
Збройні Сили України знищили російського полковника Олексія Горобця, командира 20-ї мотострілецької дивізії (Волгоград) у складі 8-ї армії РФ
Про це повідомило волгоградське видання Блокнот.
Журналісти поспілкувалися з вдовою окупанта. Вона повідомила, що для ідентифікації особи вбитого "довелося робити тест ДНК".
Найімовірніше, полковник загинув після успішного обстрілу ЗСУ казарм росгвардії у Херсоні.
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