"Зроблено, щоб допомогти слабкому Зеленському тримати в узді цих товаришів": нардеп Осадчук про санкції США проти Портнова і Тупицького

Про це він заявив у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Ера Зеленського - вона характеризується тим, що дуже багато людей старих формацій, які після Революції Гідності переховувались за межами України, вони почали повертатись. З різних джерел ми маємо інформацію, що вони впливають на масу політичних процесів, які відкочують назад купу реформ", - сказав нардеп.



Він вважає, що ці санкції застосовані, "щоб допомогти слабкій українській владі, слабкому Зеленському, якось тримати в узді цих товаришів".



"Все-таки виконувати прохання або вказівки Портнова по старій дружбі напевно легше, ніж коли він під санкціями США. Його дружки, напевно 10 разів подумають, ніж це робити", - заявив Осадчук.



Нардеп заявив, що щодо Тупицького ситуація складніше.



"У випадку з ним, ми маємо зрозуміти, що Зеленський, намагаючись побороти його, ледь не поборов Конституційний суд. Неможливо звільняти суддю КСУ указом президента. Я думаю, що це сигнал про те, що він і його оточення мають добути термін в КСУ і тільки тоді можна приводити до присяги нових суддів. Це сигнал про те, що США готові допомагати. Америка думає на багато кроків вперед і такими діями допомогає нам все-таки будувати демократичну Україну в цих складних умовах", - підсумував Осадчук.





Міністерство фінансів США запровадило санкції проти експершого заступника глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова та його фонду.

США ввели санкції проти відстороненого очільника Конституційного суду України Олександра Тупицького та його дружини