"Зроблено, щоб допомогти слабкому Зеленському тримати в узді цих товаришів": нардеп Осадчук про санкції США проти Портнова і Тупицького
Народний депутат Андрій Осадчук прокоментував санкції проти відстороненого очільника Конституційного суду України Олександра Тупицького та експершого заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова
Про це він заявив у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.
"Ера Зеленського - вона характеризується тим, що дуже багато людей старих формацій, які після Революції Гідності переховувались за межами України, вони почали повертатись. З різних джерел ми маємо інформацію, що вони впливають на масу політичних процесів, які відкочують назад купу реформ", - сказав нардеп.
Він вважає, що ці санкції застосовані, "щоб допомогти слабкій українській владі, слабкому Зеленському, якось тримати в узді цих товаришів".
"Все-таки виконувати прохання або вказівки Портнова по старій дружбі напевно легше, ніж коли він під санкціями США. Його дружки, напевно 10 разів подумають, ніж це робити", - заявив Осадчук.
Нардеп заявив, що щодо Тупицького ситуація складніше.
"У випадку з ним, ми маємо зрозуміти, що Зеленський, намагаючись побороти його, ледь не поборов Конституційний суд. Неможливо звільняти суддю КСУ указом президента. Я думаю, що це сигнал про те, що він і його оточення мають добути термін в КСУ і тільки тоді можна приводити до присяги нових суддів. Це сигнал про те, що США готові допомагати. Америка думає на багато кроків вперед і такими діями допомогає нам все-таки будувати демократичну Україну в цих складних умовах", - підсумував Осадчук.
- Міністерство фінансів США запровадило санкції проти експершого заступника глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова та його фонду.
- США ввели санкції проти відстороненого очільника Конституційного суду України Олександра Тупицького та його дружини
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