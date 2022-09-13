"Зроблено з хоробрістю": в Україні запустили офіційний маркетплейс для презентації вітчизняних виробників у світі, - Зеленський
Сьогодні, 13 вересня, в Україні запустили офіційний маркетплейс "Зроблено з хоробрістю", на якому для світу будуть представлені українські виробники
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у твіттері.
"Ми запускаємо офіційний маркетплейс (онлайн-ринок електронної комерції, - ред.) України "Зроблено з хоробрістю", щоб презентувати наших виробників світові. Сильних і креативних", - пише Зеленський.
Президент України зазначив, що 5% від вартості товару спрямовується у благодійну платформу United24.
"Тому кожна покупка – це цеглинка, яка допоможе відбудувати Україну", - додав він.
- До благодійної платформи UNITED24 долучилися амбасадори зі 110 країн світу. За чотири місяці вдалося зібрати майже $200 млн, на які придбали машини швидкої допомоги, обладнання для розмінування, дрони-розвідники та багато іншого.
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