Зростання ВВП підтверджує, що економіка адаптувалася до форс-мажорних умов, - Мінекономіки

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Віцепрем'єрка наголосила, що наразі ВВП зростає після спаду на 29,1% минулого року: за другий квартал цього року у річному вимірі зростання ВВП становило 19,5%, що перевищує попередні оцінки та прогнози Мінекономіки.

"Тепер можна з впевненістю сказати, що економіка адаптувалася до форс-мажорних умов. Підтвердженням цього є також зростання на 0,8% реального ВВП у порівнянні із першим кварталом цього року", - заявила Свириденко.

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За підсумками року Мінекономіки очікує зростання ВВП в межах 4%, а 2024 року - до 5%.

Для розвитку підприємництва у проєкті бюджету на наступний рік передбачили майже 30 млрд грн на програми підтримки українського бізнесу: фінансування для програми "Доступні кредити 5-7-9", гранти для переробних підприємств, стимулювання створення індустріальних парків і державна підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги.