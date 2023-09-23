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Зеленський зустрівся у Торонто з представниками канадського бізнесу

23 вересня, 2023 субота
10:49
Економіка Зеленський і канадські бізнесмени

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 22 вересня, разом з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо зустрівся у Торонто з представниками бізнесу

Про це він повідомив у telegram.

"Ми зацікавлені у приході в Україну канадського бізнесу, зацікавлені у відновленні України –  це те, чого ми сьогодні потребуємо", - написав Зеленський.

Зазначається, що на зустрічі лідери та бізнесмени обговорили перспективи інвестування в Україну та передумови для того, щоб розпочати цей процес іще до завершення війни.

  • Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 22 вересня, зустрівся з прем'єр-міністром Канади: Трюдо оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги.
  • Крім цього, Канада запровадила санкції проти понад 63 російських фізичних і юридичних осіб. 
  • 22 вересня президент України Володимир Зеленський та прем'єр Канади Джастін Трюдо підписали оновлену Угоду про вільну торгівлю між країнами.
Новини
бізнес
Володимир Зеленський
Канада
Джастін Трюдо
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