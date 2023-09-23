Зеленський зустрівся у Торонто з представниками канадського бізнесу

Про це він повідомив у telegram.

"Ми зацікавлені у приході в Україну канадського бізнесу, зацікавлені у відновленні України – це те, чого ми сьогодні потребуємо", - написав Зеленський.

Зазначається, що на зустрічі лідери та бізнесмени обговорили перспективи інвестування в Україну та передумови для того, щоб розпочати цей процес іще до завершення війни.