ЗСУ анонсували ще більше "бавовни" у РФ в 2023 році

Про це він сказав у коментарі Укрінформу.

Таку відповідь Громов надав на запитання щодо тенденції збільшення вибухів у різних регіонах Російської Федерації.

“У наступному році буде ще більше “бавовни”, - сказав бригадний генерал.

У четвер, 29 грудня, губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про "обстріл" регіону дронами. Російські телеграм-канали стверджують, що була знищена установка С-300.

29 грудня у російському Енгельсі, поряд з аеродромом стратегічної авіації РФ, було оголошено повітряну тривогу, слідом за якою було чути кілька вибухів.

У Лукашенка заявили, начебто в четвер, 29 грудня, "українська ракета" комплексу С-300 "впала" на території Білорусі, причина "падіння" встановлюється.

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