ЗСУ готові до посилення активності ворога на Запорізькому напрямі, - боєць Шолтис
Ігор Шолтис, депутат Львівської міської ради, боєць ЗСУ зазначив, що противник рано чи пізно знову зробить спробу масштабного наступу саме на південному напрямку
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Є міркування, що у випадку встановлення ворогом контролю на адміністративних кордонах Луганської та Донецької областей, противник буде далі просуватися на південному напрямку саме у Запорізької області для вирівняння лінії фронту. Тобто це напрямки Гуляйполе, Оріхів, Запоріжжя, а також буде підтягувати сили до тимчасово окупованої Василівки. Відповідно, немає нічого дивного, що противник підтягується північніше" – пояснив боєць ЗСУ.
Ігор Шолтис зауважив, що ЗСУ готові до ворожих вибриків і розуміють, що рано чи пізно російські війська знову вдадуться до спроби масштабного наступу саме на цьому південному напрямку.
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