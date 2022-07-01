ЗСУ готові до посилення активності ворога на Запорізькому напрямі, - боєць Шолтис

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Є міркування, що у випадку встановлення ворогом контролю на адміністративних кордонах Луганської та Донецької областей, противник буде далі просуватися на південному напрямку саме у Запорізької області для вирівняння лінії фронту. Тобто це напрямки Гуляйполе, Оріхів, Запоріжжя, а також буде підтягувати сили до тимчасово окупованої Василівки. Відповідно, немає нічого дивного, що противник підтягується північніше" – пояснив боєць ЗСУ.

Ігор Шолтис зауважив, що ЗСУ готові до ворожих вибриків і розуміють, що рано чи пізно російські війська знову вдадуться до спроби масштабного наступу саме на цьому південному напрямку.