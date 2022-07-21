ЗСУ контролюють ситуацію на полі бою, особливо на Півдні, - військовий експерт Самусь

Експерт поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Збройні сили України контролюють ситуацію на полі бою. Українські війська почали диктувати порядок денний, особливо це помітно на Півдні, де ЗСУ готуються до контрнаступальних і наступальних дій. Ба більше, операцій. Це помітно по тому, як українські війська готують поле бою - удари по елементах критичної інфраструктури, як це відбувається з Антонівським мостом та біля Нової Каховки", - зазначив Самусь.

Військовий експерт додав, що на Сході України російські окупаційні війська втратили наступальний потенціал.

"Після того, як Україна припинила постачання боєприпасів на передній край, Росія не здатна створювати вогневий вал, який створювала у битвах за Сєверодонецьк і Лисичанськ. За цей час наступ зупинився. Штурмовими діями росіяни намагаються створювати тактичні просування вглибину українських позицій, але Збройним силам України упродовж останніх тижнів вдається їх відкидати", - зауважив Михайло Самусь.

19 липня ЗСУ вдарили по стратегічному для РФ Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні

Того ж дня експерт Defense Express Валерій Рябих припустив, що ЗСУ можуть знищити Антонівський міст, щоб відрізати російські війська на лівому березі Дніпра.

20 липня депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що на Антонівському мосту пролунало 4 вибухи, стояв сильний дим над ракетною частиною росіян у Новій Каховці.

21 липня стало відомо, що на Півдні захисники України знищили командний та командно-спостережний пункти росіян і ліквідували 6 складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb