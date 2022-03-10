ЗСУ ліквідували командира полку окупанта полковника Захарова

Про це повідомляє Головне управління української розвідки



"Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова", – йдеться в повідомленні.



Додають, що в результаті значних втрат БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони.

Нагадаємо, українські військові стримують росіян на південно-східному напрямку, відбивають ракетні удари й напади з повітря, а окупанти знизили темп наступу та вдаються до дезертирства.

З 24 лютого до 10 березня окупанти втратили понад 12 тис. військових, 1105 бронемашин, 526 одиниць автомобільної техніки, 56 РСЗВ і 49 літаків.