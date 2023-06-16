ЗСУ мають успіх на окремих ділянка біля Вугледара на Донеччині, закріплюються на досягнутих рубежах. В районі Ступочок витіснили росіян із займаних позицій
Станом на 16 червня Збройні Сили України мають успіх на окремих ділянках біля Вугледара на Донеччині, закріплюються на досягнутих рубежах. Східніше від Ступочок на Донеччині українські військові витіснили росіян із займаних позицій
Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов у етері телемарафону.
"Сили оборони України продовжуючи проводити як оборонні, так і наступальні дії попри авіаційну та артилерійську перевагу ворога. Наші воїни мають частковий успіх. Там, де українські воїни обороняються - жодної позиції не втрачено", - зазначив він.
Також речник додав, що підрозділи Збройних Сил України успішно вели наступальні дії на напрямках: Новоданилівка - Роботине та Ливадне - Старомайорське.
"Мали успіх в районі міста Вугледар, українські воїни мали успіх на окремих ділянках. В ході проведення штурмових дій закріплюються на досягнених рубежах. Підрозділи ЗСУ успішно вели наступальні дії в районі східніше населеного пункту Ступочки на Донеччині. Витіснили російських окупантів із займаних позицій", - наголосив він.
Окрім цього, Ковальов додав, що противник зазнає втрат на полі бою: усі медичні установи на тимчасово окупованих територіях України переповнені внаслідок чого противник почав обладнувати цивільні медичні заклади, які наближені до кордону з РФ під медичні пункти.
Зокрема, у населеному пункті Чернешка Бєлгородської області окупанти обладнали місцеву лікарню під військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 400 окупантів.
- Уранці 15 червня у Генштабі розповіли, що Збройні Сили України мали успіхи під час штурму на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Берхівка - Ягідне, поблизу Бахмута, на Бердянському та Маріупольському - йшли бої.
- Натомість заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов звітував, що Сили оборони просуваються на східному й південному напрямках фронту. Біля Вугледара на Донеччині вдалося просунутись до 1 км. На Запорізькому напрямку за тиждень звільнено 7 сіл.
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