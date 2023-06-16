Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов у етері телемарафону.

"Сили оборони України продовжуючи проводити як оборонні, так і наступальні дії попри авіаційну та артилерійську перевагу ворога. Наші воїни мають частковий успіх. Там, де українські воїни обороняються - жодної позиції не втрачено", - зазначив він.

Також речник додав, що підрозділи Збройних Сил України успішно вели наступальні дії на напрямках: Новоданилівка - Роботине та Ливадне - Старомайорське.

"Мали успіх в районі міста Вугледар, українські воїни мали успіх на окремих ділянках. В ході проведення штурмових дій закріплюються на досягнених рубежах. Підрозділи ЗСУ успішно вели наступальні дії в районі східніше населеного пункту Ступочки на Донеччині. Витіснили російських окупантів із займаних позицій", - наголосив він.

Окрім цього, Ковальов додав, що противник зазнає втрат на полі бою: усі медичні установи на тимчасово окупованих територіях України переповнені внаслідок чого противник почав обладнувати цивільні медичні заклади, які наближені до кордону з РФ під медичні пункти.

Зокрема, у населеному пункті Чернешка Бєлгородської області окупанти обладнали місцеву лікарню під військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 400 окупантів.