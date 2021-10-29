ЗСУ можуть отримати британські ракети Brimstone Sea Spear, - Міноборони
До України для забезпечення потреб Збройних сил України можуть поставити нову ракету Brimstone Sea Spear, яку розробляє британська компанія MBDA UK
Про це повідомили в Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, передає Укрінформ.
"Британською компанією MBDA UK розробляється нова ракета Brimstone Sea Spear, яка у майбутньому, у тому числі, може бути поставлена в Україну для забезпечення потреб Збройних сил України", - повідомили в Міноборони.
- Нагадаємо, британське видання The Times повідомило, що Велика Британія веде переговори з Україною про продаж їй зброї. Йшлося про продаж Британією Україні ракет, розроблених MBDA UK.
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