Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

"Псевдореферендуми та так зване "приєднання" окупованих територій до РФ, відкрили шлях до проведення мобілізаційних заходів. Маріупольські колаборанти вже підготували відповідні рішення. Так, раніше ми писали про документ окупаційної адміністрації щодо проведення мобілізації у Маріуполі. У ньому йшлося про бронювання робітників Лікарні швидкої медичної допомоги на час мобілізації», - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією пресслужби, тепер почалися перевірки документів прямо на вулицях міста. Людей з донецькою реєстрацію відправляють одразу на фронт. Крім того, у місті почали ревізію укріплень, окупанти готуються до оборони, бо ЗСУ наступає.

Маріупольців закликають намагатися уникнути мобілізації.

25 вересня Інститут вивчення війни зазначив, що Росія може почати примусову мобілізацію полонених українських військових.

27 вересня мер тимчасово окупованого Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що загарбники можуть примусово мобілізувати з міста понад 10 тис. місцевих чоловіків.