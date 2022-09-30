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У Маріуполі чоловіків із донецькою пропискою відправляють одразу на фронт, - міськрада

30 вересня, 2022 п'ятниця
12:58
Суспільство Мобілізація

Росіяни у тимчасово окупованому Маріуполі тотально перевіряють документи чоловіків на вулицях

Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

"Псевдореферендуми та так зване "приєднання" окупованих територій до РФ, відкрили шлях до проведення мобілізаційних заходів. Маріупольські колаборанти вже підготували відповідні рішення. Так, раніше ми писали про документ окупаційної адміністрації щодо проведення мобілізації у Маріуполі. У ньому йшлося про бронювання робітників Лікарні швидкої медичної допомоги на час мобілізації», - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією пресслужби, тепер почалися перевірки документів прямо на вулицях міста. Людей з донецькою реєстрацію відправляють одразу на фронт. Крім того, у місті почали ревізію укріплень, окупанти готуються до оборони, бо ЗСУ наступає.

Маріупольців закликають намагатися уникнути мобілізації.

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мобілізація
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