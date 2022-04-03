ЗСУ оприлюднили фото збитого на Харківщині російського винищувача
Повітряні сили ЗСУ показали знімки знищеного 3 квітня у Харківській області російського винищувача Су-34
Фото оприлюднено Командуванням Повітряних сил ЗСУ в telegram.
Су-34 було збито 3 квітня, зенітно-ракетними військами Повітряних сил ЗСУ.
Пізніше українські військові повідомили, що пілота, який катапультувався, вдалося взяти у полон.
- 3 квітня на Харківщині Повітряні сили ЗСУ збили російський винищувач Су-34.
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