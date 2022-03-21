ЗСУ оприлюднили оновлені втрати ворога: знищено 15 тис. окупантів та майже 500 танків
Збройні Сили України продовжують знищувати російських окупантів на всіх фронтах
За даними ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 15000 осіб,
танків ‒ 498 од,
бойових броньованих машин ‒ 1535 од,
артилерійських систем– 240 од,
РСЗВ - 80 од,
засоби ППО - 45 од,
літаків – 97 од,
гелікоптерів – 121 од,
автомобільної техніки - 969 од,
кораблі - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24.
Спеціальна техніка - 13.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
- Нагадаємо, російські військові ніяк не знаходять дорогу додому. А тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий, - Зеленський
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.98
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.33
- Актуальне
- Важливе