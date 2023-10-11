ЗСУ організували прогалину в обороні ворога, яка тягнеться від Бахмута до Горлівки, - замкомбата 3-ї ОШБр

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Бахмут та його околиці є досить специфічним напрямком. Цей напрямок відрізняється від інших. На Бахмутському напрямку постійно триває динамічна ситуація та велика інтенсивність бойових дій. Тут окремий всесвіт, тут противник завжди застосовує велику кількість піхоти й артилерійських засобів", - підкреслив Кудряшов.

За словами заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, ворог не полишає спроб відновити втрачені позиції.

"Після нещодавніх успіхів ЗСУ, після визволення Андріївки й Кліщіївки, противник не полишає спроб відновити свої позиції. Тому що ЗСУ організували певну прогалину в лінії оборони, яка тягнеться від Бахмута до Горлівки. Ворог намагається тиснути, але успіху не має. Сили оборони продовжують вдало виконувати завдання щодо стійкої оборони на Бахмутському напрямку", - наголосив Кудряшов.

Протягом ще однієї доби війни з Росією українські захисники відбили 37 атак окупантів на ключових напрямках фронту. Зокрема ЗСУ мали частковий успіх в районі Андріївки Донецької області. Водночас армія РФ втратила 450 своїх солдатів

Сержант роти ударних безпілотних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади ім. кошового отамана І. Сірка Олесь Маляревич зазначив, що ЗСУ зробили усе, щоб взяти потужний оборонний рубіж ворога на Бахмутському напрямку.

Заступник командира батальйону 5 окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко зазначив, що на Бахмутському напрямку мінімізувалася кількість стрілецьких боїв



























