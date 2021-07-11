ЗСУ підійшли впритул до Докучаєвська, - ЗМІ
Поблизу тимчасово окупованого міста Докучаєвськ Донецької області позиції Збройних Сил України розташовані максимально близько до непідконтрольної території
Таку інформацію сьогодні, 11 липня 2021 року, оприлюднило видання DonPress, передає Еспресо.TV.
"Про це повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах. За їх словами, ЗСУ стоять вже максимально близько до місцевої тваринницької ферми в селищі Ясне під Докучаєвськом", - зазначає ресурс.
Відстань до позицій - 150-200 м.
2019 року Дмитро Ярош називав Докучаєвськ серед тих загарбаних росіянами міст українського Донбасу, які, на його думку, найлегше та найшвидше визволити.
"Вони (окупанти - ред.) самі визнають, у них немає суцільної лінії оборони, лише окремі "осередки опору", - казав тоді Ярош.
Докучаєвськ знаходиться в південній частині Донеччини, між Донецьком та Волновахою.
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