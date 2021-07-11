ЗСУ підійшли впритул до Докучаєвська, - ЗМІ

Таку інформацію сьогодні, 11 липня 2021 року, оприлюднило видання DonPress, передає Еспресо.TV.



"Про це повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах. За їх словами, ЗСУ стоять вже максимально близько до місцевої тваринницької ферми в селищі Ясне під Докучаєвськом", - зазначає ресурс.



Відстань до позицій - 150-200 м.







2019 року Дмитро Ярош називав Докучаєвськ серед тих загарбаних росіянами міст українського Донбасу, які, на його думку, найлегше та найшвидше визволити.



"Вони (окупанти - ред.) самі визнають, у них немає суцільної лінії оборони, лише окремі "осередки опору", - казав тоді Ярош.



Докучаєвськ знаходиться в південній частині Донеччини, між Донецьком та Волновахою.





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