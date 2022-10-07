Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Ексклюзивні кадри. Знищений штаб окупантів у селі Давидів Брід на Херсонщині після влучної бавовни від ЗСУ", - зауважили в підписі до відео.

4 жовтня Міноборони підтвердило визволення Давидового Броду.

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