ЗСУ показали знищений ними штаб окупантів на Херсонщині
Українські військові показали знищений ними російський штаб у Давидовому Броді на Херсонщині
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Ексклюзивні кадри. Знищений штаб окупантів у селі Давидів Брід на Херсонщині після влучної бавовни від ЗСУ", - зауважили в підписі до відео.
- 4 жовтня Міноборони підтвердило визволення Давидового Броду.
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