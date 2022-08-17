ЗСУ потрібно створити умови для "жесту доброї волі" росіян на Херсонщині, - полковник СБУ Костенко

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я не думаю, що росіяни добровільно покинуть правий берег Дніпра на Херсонщині. Такий "жест доброї волі”" росіянами може статись при виконанні нами деяких умов. Наприклад, знищення їх шляхів постачання, складів з боєприпасами та командних пунктів. Те ж саме знищення залізничного вузла в селищі Брилівка є одним із етапів спонукання до відступу росіян. І звісно не сидіти в окопах та оборонятись, а хоча б на оперативному рівні атакувати росіян. Все це спонукатиме росіян виконати "жест доброї волі" на Херсонщині", - пояснив Костенко

Полковник СБУ наголосив, що ЗСУ можуть оточити російські війська на правому березі Дніпра.

"Якщо росіяни добровільно покинуть територію на правому березі Дніпра, то для мене, як для політика, це виглядатиме дивним. Змусити росіян покинути цю територію можуть лише ЗСУ. Тому якщо правильно створити концентрацію військ та діяти, то загроза оточення для росіян на Херсонщині стане реальністю", - додав він.