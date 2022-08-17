ЗСУ потрібно створити умови для "жесту доброї волі" росіян на Херсонщині, - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко переконаний, що Збройні сили України повинні створити умови для того, щоб російські війська відступили з правого берега Дніпра
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Я не думаю, що росіяни добровільно покинуть правий берег Дніпра на Херсонщині. Такий "жест доброї волі”" росіянами може статись при виконанні нами деяких умов. Наприклад, знищення їх шляхів постачання, складів з боєприпасами та командних пунктів. Те ж саме знищення залізничного вузла в селищі Брилівка є одним із етапів спонукання до відступу росіян. І звісно не сидіти в окопах та оборонятись, а хоча б на оперативному рівні атакувати росіян. Все це спонукатиме росіян виконати "жест доброї волі" на Херсонщині", - пояснив Костенко
Полковник СБУ наголосив, що ЗСУ можуть оточити російські війська на правому березі Дніпра.
"Якщо росіяни добровільно покинуть територію на правому березі Дніпра, то для мене, як для політика, це виглядатиме дивним. Змусити росіян покинути цю територію можуть лише ЗСУ. Тому якщо правильно створити концентрацію військ та діяти, то загроза оточення для росіян на Херсонщині стане реальністю", - додав він.
- За добу, 16 серпня, на Півдні авіація ЗСУ атакувала опорний пункт росіян та 4 райони зосередження живої сили і техніки
- 17 серпня в оперативному командуванні "Південь" відзначили, що українські захисники активно просуваються суходолом південного фронту
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.22
Купівля 39.22Продаж 40.07
-
EUR
Купівля 39.64Продаж 40.74
- Актуальне
- Важливе