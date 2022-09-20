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Головна війна з Росією ЗСУ примусили РФ перекинути підводні човни із Севастополя до Новоросійська, - британська розвідка

ЗСУ примусили РФ перекинути підводні човни із Севастополя до Новоросійська, - британська розвідка

20 вересня, 2022 вiвторок
08:27
війна з Росією підводний човен

Через загрозу ударів по окупованому Криму росіяни передислокували підводні човни з Севастополя до Новоросійська

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

Британська розвідка стверджує, що командування чорноморського флоту Росії майже напевно перекинуло свої підводні човни класу KILO з окупованого Севастополя до Новоросійська.

Це сталося через посилення українських ударних можливостей дальньої дії. За останні два місяці було атаковано штаб чорноморського флоту у Севастополі та його головний аеродром морської авіації.

"Гарантування базування чорноморського флоту в Криму, ймовірно, було однією з мотивацій російського президента Володимира Путіна для анексії півострова у 2014 році. Зараз безпека бази підірвана агресією Росії проти України", - констатували у розвідці Британії. 

За відкритими даними, у складі чорноморського флоту перебуває шість підводних човнів класу KILO, відомих також, як субмарини проєкту 636.3 "Варшав'янка". Також на озброєнні чорноморського флоту РФ стоїть один підводний човен класу "Палтус".  

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Росія
Крим
Володимир Путін
ЗСУ
ВМСУ
Чорноморський флот Росії
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