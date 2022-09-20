ЗСУ примусили РФ перекинути підводні човни із Севастополя до Новоросійська, - британська розвідка
Через загрозу ударів по окупованому Криму росіяни передислокували підводні човни з Севастополя до Новоросійська
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка стверджує, що командування чорноморського флоту Росії майже напевно перекинуло свої підводні човни класу KILO з окупованого Севастополя до Новоросійська.
Це сталося через посилення українських ударних можливостей дальньої дії. За останні два місяці було атаковано штаб чорноморського флоту у Севастополі та його головний аеродром морської авіації.
"Гарантування базування чорноморського флоту в Криму, ймовірно, було однією з мотивацій російського президента Володимира Путіна для анексії півострова у 2014 році. Зараз безпека бази підірвана агресією Росії проти України", - констатували у розвідці Британії.
За відкритими даними, у складі чорноморського флоту перебуває шість підводних човнів класу KILO, відомих також, як субмарини проєкту 636.3 "Варшав'янка". Також на озброєнні чорноморського флоту РФ стоїть один підводний човен класу "Палтус".
- 16 серпня британська розвідка дійшла висновку, що через знищення флагмана чорноморського флоту "Москва" та втрату острова Зміїний, Росія не може здійснювати ефективний контроль над Чорним морем.
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