Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка стверджує, що командування чорноморського флоту Росії майже напевно перекинуло свої підводні човни класу KILO з окупованого Севастополя до Новоросійська.

Це сталося через посилення українських ударних можливостей дальньої дії. За останні два місяці було атаковано штаб чорноморського флоту у Севастополі та його головний аеродром морської авіації.

"Гарантування базування чорноморського флоту в Криму, ймовірно, було однією з мотивацій російського президента Володимира Путіна для анексії півострова у 2014 році. Зараз безпека бази підірвана агресією Росії проти України", - констатували у розвідці Британії.

За відкритими даними, у складі чорноморського флоту перебуває шість підводних човнів класу KILO, відомих також, як субмарини проєкту 636.3 "Варшав'янка". Також на озброєнні чорноморського флоту РФ стоїть один підводний човен класу "Палтус".

16 серпня британська розвідка дійшла висновку, що через знищення флагмана чорноморського флоту "Москва" та втрату острова Зміїний, Росія не може здійснювати ефективний контроль над Чорним морем.

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