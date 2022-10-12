ЗСУ продовжили контрнаступ у напрямку Кремінна - Сватове, - речник Східного угруповання військ Череватий
Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зауважив, що на Луганщині противник будує фортифікаційні споруди
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Після вдалого контрнаступу ЗСУ на Харківщині та Лиманському напрямку, ЗСУ продовжили контрнаступ у напрямку Кремінна - Сватове та зайняли кілька населених пунктів. Противник намагається побудувати там ефективну систему оборони, вони риють траншеї та встановлюють бетонні споруди", - зазначив Череватий.
За його словами, на Бахмутському та Авдіївському напрямках тривають запеклі бої.
"Ворог намагається прорвати лінію оборони. Там дуже спекотно нашим захисникам, але вони тримають оборону", - додав Череватий.
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