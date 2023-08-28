ЗСУ: Сили оборони на Лимано-Куп’янському напрямку стримують росіян

Про це в ефірі Еспресо розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"110 тис. росіян на Лимано-Куп’янському напрямку - це загальна кількість. На фронті може перебувати десятки тисяч, решта - в тилу разом з системами забезпечення. Є люди, які копають окопи, готують їсти, зв'язківці", - сказав він.

Євлаш додав, що командувач угруповання генерал-полковник Олександр Сирський постійно відвідує напрямок, щоб почути з перших вуст про реалії, почути доповіді командирів, подивитися на карту і ознайомитися з ймовірними напрямками, де росіяни хочуть прорвати нашу оборону.

"Вживаються всі необхідні заходи - противнику не вдається просунутися. Вони намагаються коштом кількості людей продавити фронт та закидати "м'ясом" територію. Завдяки роботі артилерії, снайперів, всіх Сил оборони сходу нам вдається стримувати цей величезний натиск противника". - підсумував начальник пресслужби.