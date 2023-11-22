ЗСУ створили серйозну загрозу для росіян у районі Роботиного, - військовослужбовець Тимочко

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Для росіян Таврійський напрямок дуже болючий. Бої тривають в районі Роботиного. Там є серйозна загроза для ворога в бік Енергодара й Пологів. Тобто, в бік Пологів окупанти можуть втратити вузлову станцію, а в бік Енергодара - електростанцію. Якщо ці напрямки будуть прорвані, тоді ЗСУ вдасться розсунути фланги. Виникне можливість нашого руху на Токмак. Попри все, наступальні дії наших військ не зупинені", - зауважив Тимочко.

За словами військовослужбовця, події на лівобережжі Херсонщини є однією з фаз контрнаступу ЗСУ.

"Таврійський напрямок - це вихід в сторону Криму. Просування наших військ дасть можливість у майбутньому взяти під повний вогневий контроль Кримський міст. Якщо буде обвалено Кримський міст, то буде обвалена логістика ворога. З урахуванням того, що російські кораблі невпевнено почувають себе в Чорному морі, то може постати загроза блокади самого Криму. І ця ситуація змусить окупантів відступати", - додав Тимочко.