ЗСУ створили серйозну загрозу для росіян у районі Роботиного, - військовослужбовець Тимочко
Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що на Таврійському напрямку відбувається просування наших військ
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Для росіян Таврійський напрямок дуже болючий. Бої тривають в районі Роботиного. Там є серйозна загроза для ворога в бік Енергодара й Пологів. Тобто, в бік Пологів окупанти можуть втратити вузлову станцію, а в бік Енергодара - електростанцію. Якщо ці напрямки будуть прорвані, тоді ЗСУ вдасться розсунути фланги. Виникне можливість нашого руху на Токмак. Попри все, наступальні дії наших військ не зупинені", - зауважив Тимочко.
За словами військовослужбовця, події на лівобережжі Херсонщини є однією з фаз контрнаступу ЗСУ.
"Таврійський напрямок - це вихід в сторону Криму. Просування наших військ дасть можливість у майбутньому взяти під повний вогневий контроль Кримський міст. Якщо буде обвалено Кримський міст, то буде обвалена логістика ворога. З урахуванням того, що російські кораблі невпевнено почувають себе в Чорному морі, то може постати загроза блокади самого Криму. І ця ситуація змусить окупантів відступати", - додав Тимочко.
- Протягом минулої доби на Таврійському напрямку окупанти різко збільшили кількість штурмових дій та авіаційних ударів. Водночас втрати росіян у живій силі та бронетехніці зросли.
- Днем раніше повідомлялося, що окупанти на Таврійському напрямку зменшили кількість спроб штурмувати позиції українських військових, але продовжують атакувати цивільну інфраструктуру.
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