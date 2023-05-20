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ЗСУ створюють умови щодо охоплення Бахмута, - військовий експерт Самусь

20 травня, 2023 субота
21:00
Війна з Росією на фото: карта бойових дій

Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь зазначив, що українські захисники працюють над створенням мишоловки в Бахмуті

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Операція з оборони Бахмута формувалася комплексно. Вона складна для розуміння, але з чіткими цілями. Вагнерівці знищують місто та намагаються просувалися. Українська армія активно діє на флангах. Тобто не в самому місті, а навколо Бахмута. ЗСУ намагаються відсікти фланги з півдня та півночі, захопити панівні висоти й створити умови для котла в Бахмуті", - пояснив Самусь.

За словами військового експерта, Пригожин хоче втекти з Бахмута до того, як мишоловка почне закриватися.

"Пригожин хотів би отримати дивіденди від того, що він поклав у Бахмуті десятки тисяч вагнерівців. Українська армія здійснює умови щодо охоплення Бахмута та створення мишоловки, в якій можуть опинитися ті ж самі вагнерівці. Хоча Пригожин вже заявив, що він виводитиме свої війська 25 травня. Пригожин хоче втекти з Бахмута до того, як мишоловка почне закриватися й там опиняться регулярні війська РФ. Щоб потім сказати, що регулярна армія Росії не змогла втримати Бахмут", - підкреслив Самусь.

  • Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що росіяни у спробах захопити Бахмут втратили загалом близько 70 тис. убитими та пораненими.
  • Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що контрнаступ ЗСУ під Бахмутом виконав основні завдання, які перед ним ставило командування української армії
  • Російські загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках
























 

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