Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Операція з оборони Бахмута формувалася комплексно. Вона складна для розуміння, але з чіткими цілями. Вагнерівці знищують місто та намагаються просувалися. Українська армія активно діє на флангах. Тобто не в самому місті, а навколо Бахмута. ЗСУ намагаються відсікти фланги з півдня та півночі, захопити панівні висоти й створити умови для котла в Бахмуті", - пояснив Самусь.

За словами військового експерта, Пригожин хоче втекти з Бахмута до того, як мишоловка почне закриватися.

"Пригожин хотів би отримати дивіденди від того, що він поклав у Бахмуті десятки тисяч вагнерівців. Українська армія здійснює умови щодо охоплення Бахмута та створення мишоловки, в якій можуть опинитися ті ж самі вагнерівці. Хоча Пригожин вже заявив, що він виводитиме свої війська 25 травня. Пригожин хоче втекти з Бахмута до того, як мишоловка почне закриватися й там опиняться регулярні війська РФ. Щоб потім сказати, що регулярна армія Росії не змогла втримати Бахмут", - підкреслив Самусь.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що росіяни у спробах захопити Бахмут втратили загалом близько 70 тис. убитими та пораненими.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що контрнаступ ЗСУ під Бахмутом виконав основні завдання, які перед ним ставило командування української армії

Російські загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках















































