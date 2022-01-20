ЗСУ та Міноборони встановили 20 січня Днем вшанування захисників Донецького аеропорту

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.



"З метою військово-патріотичного виховання, вшанування подвигу військовослужбовців, добровольців та волонтерів, які обороняли Донецький аеропорт від російського агресора, та продовження найкращих бойових традицій наказуємо: установити в системі Міністерства оборони України День вшанування захисників Донецького аеропорту, який відзначати щороку 20 січня", - йдеться в спільному наказі Міноборони та ЗСУ.



Так, щорічно протягом січня будуть організовуватись і проводитись урочисті і пам’ятні заходи, присвячені Дню вшанування захисників Донецького аеропорту - це заходи зі вшанування пам’яті військовослужбовців ЗСУ, які обороняли Донецький аеропорт, у меморіальному комплексі на території Міноборони, де розташована Зала пам’яті захисників України та Пам’ятний дзвін.



Також у військових частинах ЗСУ, вищих військових навчальних закладах та бібліотеках проводитимуть низку тематичних зустрічей, лекцій, книжкових виставок, перегляд та обговорення документальних фільмів, кінохронік, присвячених темі оборони Донецького аеропорту та вшануванню його захисників.



Довідка: бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року по 20 січня 2015 року. В ході боїв Україна втратила сотню своїх захисників та ще троє бійців вважаються зниклими безвісті. Тому 16 січня в Україні відзначають День пам’яті "кіборгів", які захищали Донецький аеропорт з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року.