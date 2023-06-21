Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Всі бойові дії на півдні тривають між передовою лінією оборони і основною лінією - це така широка смуга. В мене є враження, що можливо, певний проміжок часу і немає потреби пробивати основну лінію оборони. Зараз противник намагається на тих ділянках, де він відчуває загрозу - перекидати резерви. Як тільки він це робить - починає працювати наша артилерія. Думаю, ще певний проміжок часу бойові дії будуть тривати в оцій зоні. Нас це цілком влаштовує, тому що немає сенсу кидатися грудьми вперед на оцю "лінію Суровікіна". Така техніка і тактика бойових дій, як на мене, на поточному етапі задовольняє ЗСУ", - розповів він.