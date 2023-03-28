ЗСУ у Бахмуті знищили місце дислокації вагнерівців
Прикордонники Луганського загону під час ближнього бою знищили місце тимчасової локації вагнерівців у Бахмуті
Про це пише ДПСУ.
Зазначається, що українські воїни пострілами з ручних гранатометів знищили будівлю, з якої ворог вів прицільний вогонь.
"Знищили схованку "вагнерівців". Прикордонники Луганського загону знищили місце тимчасової дислокації найманців ПВК Вагнера. Під час ближнього бою, в одному з кварталів Бахмута, пострілами з ручних гранатометів бійцям вдалось знищити будівлю, з якої ворог вів прицільний вогонь", - йдеться у повідомленні.
- 42-річний найманець Приватної військової компанії Вагнера Андрій Тюнін, з позивним Камчатка, загинув у боях під Бахмутом Донецької області.
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