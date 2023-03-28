ЗСУ у Бахмуті знищили місце дислокації вагнерівців

Про це пише ДПСУ.

Зазначається, що українські воїни пострілами з ручних гранатометів знищили будівлю, з якої ворог вів прицільний вогонь.

"Знищили схованку "вагнерівців". Прикордонники Луганського загону знищили місце тимчасової дислокації найманців ПВК Вагнера. Під час ближнього бою, в одному з кварталів Бахмута, пострілами з ручних гранатометів бійцям вдалось знищити будівлю, з якої ворог вів прицільний вогонь", - йдеться у повідомленні.