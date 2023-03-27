Про це інформує севастопольське проросійське видання з посиланням на брата загиблого Олександра Тюніна.

Повідомляється, що Андрій Тюнін загинув під Бахмутом тиждень тому, він був "командиром розвідки".

Батько Андрія Тюніна, голова "громадської організації Російська громада "Соболь" Володимир Тюнін, каже, що його молодший син добровільно уклав 6-місячний контракт із ПВК Вагнер, проте після закінчення терміну продовжив службу на три місяці. Родичі чекають на тіло, аби поховати в тимчасово окупованому Севастополі.