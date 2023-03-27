Під Бахмутом у складі ПВК Вагнер загинув син проросійського активіста Тюніна з Севастополя
42-річний найманець Приватної військової компанії Вагнер Андрій Тюнін, з позивним Камчатка, загинув у боях під Бахмутом Донецької області
Про це інформує севастопольське проросійське видання з посиланням на брата загиблого Олександра Тюніна.
Повідомляється, що Андрій Тюнін загинув під Бахмутом тиждень тому, він був "командиром розвідки".
Батько Андрія Тюніна, голова "громадської організації Російська громада "Соболь" Володимир Тюнін, каже, що його молодший син добровільно уклав 6-місячний контракт із ПВК Вагнер, проте після закінчення терміну продовжив службу на три місяці. Родичі чекають на тіло, аби поховати в тимчасово окупованому Севастополі.
- Нагадаємо, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація довкола Бахмута, що на Донеччині, залишається складною, штурмові загони ПВК Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.
- За даними аналітиків ISW, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин прагне створити інфоприводи, щоб виправдати неспроможність найманців повністю оточити Бахмут.
- 20 січня видання Politico з'ясувало, що ПВК Вагнера розширює свої гірничодобувні проєкти в Центральноафриканській Республіці, на яких заробляє мільйони доларів.
- Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин може зменшити присутність своїх найманців у війні проти України та зосередитися на діяльності в Африці, пишуть в Bloomberg.
- 24 березня, українські прикордонники відбили три атаки вагнерівців у Бахмуті.
- Російський диктатор Володимир Путін помилував 5 тис. ув'язнених, в яких звершилися контракти із ПВК Вагнера.
- 26 березня військовослужбовці України ліквідували командира РФ Дмитра Лисицького, який керував атаками наших бійців, оточених в Іловайську.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.97
Купівля 37.97Продаж 38.75
-
EUR
Купівля 40.42Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе